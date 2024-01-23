Özgür Demirtaş'tan 30 bin liralık kemer yanıtı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:09

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:10

Ekonomist Özgür Demirtaş bir haber sitesinin kendisi ile ilgili yaptığı "30 bin liralık kemer" iddiasına yanıt verdi.

Özgür Demirtaş söz konusu iddiaların yer verildiği haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tam Bir TROL kanal haberi. Ben Çaldım mı? Ben Çırptım mı? Ben Vergimi Ödemedim mi? Hepsinin yanıtının HAYIR olduğunu biliyorsunuz. Bu da size DERT olsun.”