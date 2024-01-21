Özgür Demirtaş'tan Gaye Erkan iddialarına ilişkin çarpıcı tahmin! Dört senaryo paylaştı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:44

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:45

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında babasının bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.

4 SENARYO PAYLAŞTI

Prof. Dr. Demirtaş, Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddialara ilişkin konuştu. Demirtaş, yaşanan olaylara ilişkin dört senaryo paylaştı.

X hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş şunları kaydetti:

"4 Seçenek var benim yorumlarım şu şekilde:

1) Eğer Başkan değişir ve Cevdet Akçay Başkan olursa: Piyasalar Kaldığı yerden hem de daha güçlü bir şekilde devam eder. (Çünkü Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankasının geçmişte övdüğüm tüm olumlu hareketlerinin arkasındaki isim olduğu biliniyor)

2) Eğer Başkan değişir ve diğer isim göreve gelirse: O zaman Piyasalarda ciddi çalkalanma olur.

3) Mevcut Başkan kalır ve tüm iddialar temize çıkarsa: Ülke yine yoluna devam eder (MB'sının doğru kararlar vermeye devam etme şartı ile)

4) Mevcut Başkan kalır ve Magazinsel konular devam ederse: Ciddiyet azalır ve tahribat derin olur.

Olay bu kadar net."