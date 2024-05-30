Yabancı 6,5 milyar dolarlık tahvil aldı

Yurt dışı yerleşikler 24 Mayıs haftasında 1 milyar 570 milyon dolarlık tahvil aldı. Yabancının son dört haftadaki tahvil alımı 6,5 milyar doları aştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:52
Yabancı 6,5 milyar dolarlık tahvil aldı
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Geçen hafta yabancı yatırımcının odağında yine Türk tahvilleri oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 24 Mayıs haftasında yabancı yatırımcıların Türk tahvillerinde net alımı 1 milyar 570 milyon dolar oldu.

Geçen hafta 1,3 milyar, önceki hafta da 2,83 milyar dolarlık alım yapan yabancının Mayıs ayında Türk tahvil alımı 6 milyar doları aştı.

Yabancının hisse senedi satışı ikinci haftada da devam etti. Önceki hafta 232 milyon dolarlık hisse satan yabancı geçen hafta 27,9 milyon dolarlık hisse satışı yaptı.


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