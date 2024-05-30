Yabancı 6,5 milyar dolarlık tahvil aldı
Yurt dışı yerleşikler 24 Mayıs haftasında 1 milyar 570 milyon dolarlık tahvil aldı. Yabancının son dört haftadaki tahvil alımı 6,5 milyar doları aştı.
Geçen hafta yabancı yatırımcının odağında yine Türk tahvilleri oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 24 Mayıs haftasında yabancı yatırımcıların Türk tahvillerinde net alımı 1 milyar 570 milyon dolar oldu.
Geçen hafta 1,3 milyar, önceki hafta da 2,83 milyar dolarlık alım yapan yabancının Mayıs ayında Türk tahvil alımı 6 milyar doları aştı.
Yabancının hisse senedi satışı ikinci haftada da devam etti. Önceki hafta 232 milyon dolarlık hisse satan yabancı geçen hafta 27,9 milyon dolarlık hisse satışı yaptı.
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