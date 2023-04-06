Yabancı dört haftadır hissede satış tarafında
TCMB verilerine göre yabancı yatırımcı 31 Mart haftasında 60,9 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana net hisse satışı 927 milyon dolara ulaştı. Yabancılar aynı haftada 15,1 milyon dolarlık tahvil aldı.
Yabancıların hisse satış serisi 31 Mart haftasında da sürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık yayımladığı menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşik kişiler 31 Mart haftasını 60,9 milyon dolarlık satışla geçirdi. Yabancılar aynı haftada 15,1 milyon dolarlık tahvil aldı.
Son satışla birlikte yabancıların hisse satış serisi dördüncü haftaya taşınmış oldu.
Öte yandan yılbaşından bu yana yapılan net hisse satışı da 927 milyon dolar oldu.
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