Yabancı, eylülde en çok hangi hisselerde alım-satım yaptı?
Borsa İstanbul'un paylaştığı verilere göre yabancıların eylülde en çok aldığı hisse Akbank olurken en çok sattığı hisse Türk Hava Yolları oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 yükselişle 8.440,54 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,90 puan artışla ve yüzde 1,32 değer kazanarak 8.440,54 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 1,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,34 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Borsa İstanbul'un paylaştığı verilere göre yabancıların eylülde en çok aldığı hisseler belli oldu. İşte o hisseler...
- Akbank: 48,6 milyon dolar
- Sabancı: 47,7 milyon dolar
- BİM: 41,3 milyon dolar
- Koç: 29,5 milyon dolar
- Sasa: 28,7 milyon dolar
Yabancıların en çok sattığı hisseler
- Türk Hava Yolları: - 189 milyon dolar
- Tüpraş: - 147,4 milyon dolar
- İş Bankası: -57,6 milyon dolar
- Hektaş: - 56,2 milyon dolar
- Tofaş: -41,5 milyon dolar
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