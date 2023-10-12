Borsada dört şirkete tedbir üstüne tedbir

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:58

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:58

Sermaye Piyasası Kurulu, 14 Eylül tarihli bülteninde DMR Unlu Mamülleri’nin halka arzını onaylamıştı. Şirket, 29 Eylül’de de halka arz edilmişti.

Şirketin hisselerine 6 Ekim’de açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri getirilmişti.

DMR Unlu Mamüllerine şimdi de yeni bir tedbir geldi. Investing’in aktardığına göre hisselere 10 Kasım’a kadar brüt takas uygulanacak.

Ayrıca ESCOM, FMIZP ve IHAAS payları 10 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilmeyecek.