'Yabancı uyruklular SGK üzerinde yük oluşturabilir'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 12:12

Güncelleme: 03.07.2024 - 12:12

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Mehmet Akif Cenkci 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim şartını sağladıktan sonra vefat eden yabancı uyruklu kişilerin yakınlarına aylık bağlamak yerine toptan ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

Cenkci, SGK’nın bu kişilerin yurt dışındaki evliliklerini denetleme yetkisi olmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de vefat eden yakını sayesinde maaş alan hak sahipleri, bu maaşı kaybetmemek için imam nikahı kıyıyor. Yabancı uyruklu çalışanlar şartları sağlayarak vefat ettiklerinde yakınların SGK maaş bağlayacak. Bu kişiler kendi memleketlerine döndüklerinde ise SGK evlilik durumuna dair bir tespit yapamayacak. Böylelikle 3-5 yıl içerisinde SGK üzerinde yetim aylıkları ödemesi altında büyük bir yük oluşacak.”

Denetlenemeyecek kişilere ömür boyu aylık vermek yerine toptan ödeme yapılması gerektiğini söyleyen Cenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde toptan ödeme kapsamında kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşına geldikleri takdirde SGK toptan ödeme uygulaması yapar. Yabancı uyruklu kişilere taş sınırlaması olmaksızın toptan ödeme yapılmalı."