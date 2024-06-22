SGK uzmanı Özgür Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’

SGK uzmanı Erdursun sosyal medya hesabından ‘moralinizi bozmak istemem’ diyerek uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:17
SGK uzmanı Özgür Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketine tepkiler devam ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak uyardı.

Erdursun paylaşımında şunlara yer verdi:

“Moralinizi bozmak istememem ancak! Şirketleri zor, esnafı çok zor, çalışanı çok çok çok zor, emekliyi ise berbat günler bekliyor…”


Özgür Erdursun haberleri SGK haberleri

İlgili Haberler

SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesapladı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesapladı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?
SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'
'Çalışma yapılıyor' iddiası... SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliye seyyanen zam gelebilir dedi, bayram ikramiyesi için net rakam

'Çalışma yapılıyor' iddiası... SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliye seyyanen zam gelebilir dedi, bayram ikramiyesi için net rakam
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler