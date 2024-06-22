SGK uzmanı Özgür Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’

Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:17

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketine tepkiler devam ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak uyardı.

Erdursun paylaşımında şunlara yer verdi:

“Moralinizi bozmak istememem ancak! Şirketleri zor, esnafı çok zor, çalışanı çok çok çok zor, emekliyi ise berbat günler bekliyor…”