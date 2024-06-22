SGK uzmanı Özgür Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’
SGK uzmanı Erdursun sosyal medya hesabından ‘moralinizi bozmak istemem’ diyerek uyardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketine tepkiler devam ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak uyardı.
Erdursun paylaşımında şunlara yer verdi:
“Moralinizi bozmak istememem ancak! Şirketleri zor, esnafı çok zor, çalışanı çok çok çok zor, emekliyi ise berbat günler bekliyor…”
Moralinizi bozmak istememem ancak! Şirketleri zor, esnafı çok zor, çalışanı çok çok çok zor, emekliyi ise berbat günler bekliyor…— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) June 22, 2024
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