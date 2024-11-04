Yabancı yatırımcı kaçıyor: Borsada toplam satış 700 milyon doları aştı!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:13

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:13

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar, 25 Ekim ile biten haftada 217,8 milyon dolarlık hisse satarak üst üste dördüncü haftada da satış yapmış oldu. Bu dört haftalık süreçteki toplam hisse satışı 700 milyon doları aşmış durumda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aynı hafta yurtdışı yerleşik kişiler DİBS (Kesin Alım) işlemlerinde net 217,8 milyon dolar satış gerçekleştirdi.

BORÇLANMA SENETLERİ ARTIYOR

Yurtdışı yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 41,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) alımları 0,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımları ise 361,1 milyon dolara ulaştı. DİBS (Ödünç) işlemi yapılmazken, şirket borçlanma senetlerinde net 7,4 milyon dolarlık alım gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoklarının piyasa değeri 30 milyar 186,8 milyon dolara ulaşırken, DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 555 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 86,3 milyon dolar ve DİBS (Teminat) stokları 6 milyar 577,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları ise 386,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.