Yabancı yatırımcılar içerisinde en yüksek portföy 859 ABD’li ve 8 Katarlıda

13 Eylül 2022 Salı, 04:00

İktidar borsayı gösterip ekonomide işlerin yolunda gittiğini anlatmaya çalışsa da genel tablo çok farklı. CHP TBMM Grubu’nun raporuna göre hisse senedi fiyatlarının son haftalarda oldukça yüksek oranlı artışlar kaydettiği Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcılara ait hisse senetlerinin yüzde 85’i, 1 milyon lira ve üzerinde portföyü bulunan büyük yatırımcıların kontrolünde. Bu hisse senetlerinin 992.4 milyar liralık kısmı 2 milyon 623 bin yerli, 496 milyar TL’lik kısmı ise 13 bin 887 yabancı yatırımcının kontrolünde.

Ağustos sonu itibarıyla toplam 2 milyon 637 bin yatırımcının hesabı bulunan Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin piyasa değeri ise 1.4 trilyon TL. Bu hisse senetlerinin 992.4 milyar liralık kısmı 2 milyon 623 bin yerli, 496 milyar TL’lik kısmı ise 13 bin 887 yabancı yatırımcının kontrolünde. Yerli yatırımcıların sahip olduğu hisse senetlerinin 843.4 milyar liralık kısmı, 1 milyon lira ve daha yüksek portföyü bulunan 64 bin 202 yatırımcıya ait. Büyük yatırımcılar yerlilere ait hisse senetlerinin yüzde 85’ini kontrol ediyor. Borsada hisse senedi bulunan yabancı yatırımcıların ise 7 bin 481’ini Türkler meydana getiriyor. Yabancı yatırımcı gibi gözüken Türklerin 50.7 milyar liralık bir portföyü bulunuyor. Yabancı yatırımcılar içerisinde en yüksek portföy 158.4 milyar lira ile 859 ABD’li yatırımcıya ait. İkinci en yüksek portföyü ise Katarlı 8 yatırımcı yönetiyor. Bu 8 Katarlı yatırımcının 68 milyar liralık hisse senedi portföyü var.