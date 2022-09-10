Çin'de borsa yatırımcılarının sayısı arttı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Yeni açıklanan verilere göre, Çin'deki borsa yatırımcılarının sayısı Ağustos ayında ayında arttı.

Çin Menkul Kıymetler Emanet ve Takas Limited Şirketi'ne göre, artış yaklaşık 1,24 milyon bireysel ve 3.500 bireysel olmayan yatırımcıdan oluşuyor.

Verilere göre, geçen ayın sonunda Çin borsasındaki yatırımcı sayısı 208,6 milyonu buldu.