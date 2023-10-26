Yabancılar 106,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 106,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 700 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi satarken, 8,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:07
Yabancılar 106,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Ekim haftasında net 106,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 700 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) satarken, 8,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Ekim itibarıyla 31 milyar 453,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Ekim'de 29 milyar 70,8 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 106,2 milyon dolardan 1 milyar 89,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 62,8 milyon dolardan 61,6 milyon dolara indi.


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