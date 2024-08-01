Yabancılar 128 milyon dolarlık hisse sattı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:03

Güncelleme: 01.08.2024 - 16:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Temmuz haftasında net 128,5 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1 milyar 360,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Temmuz itibarıyla 41 milyar 448 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Temmuz'da 40 milyar 588 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 12 milyar 292 milyon dolardan 13 milyar 696,5 milyon dolara, ÖST stokları da 410,9 milyon dolardan 416,6 milyon dolara yükseldi.