Yabancılar 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 36,8 milyon dolarlık hisse senedi, 13,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:27
Yabancılar 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Abone Ol google-news

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Şubat haftasında net 36,8 milyon dolarlık hisse senedi, 13,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece, son 5 haftada yabancılar net 535,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 332,4 milyon dolarlık DİBS almış oldu.

Göz Atın
Yabancılar 62,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yabancılar 62,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Yabancılar 132,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yabancılar 132,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 2 Şubat itibarıyla 33 milyar 866,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Şubat'ta 34 milyar 804,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 767,8 milyon dolardan 2 milyar 766,7 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları ise 92 milyon dolardan 92,4 milyon dolara yükseldi.


Devlet İç Borçlanma Senedi haberleri DİBS haberleri hisse senedi haberleri

İlgili Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu

Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Facianın yaşandığı madene ÇED raporu veren firmanın yöneticisi, Anagold yönetimine atanmış

Facianın yaşandığı madene ÇED raporu veren firmanın yöneticisi, Anagold yönetimine atanmış
UKOME’den yeni taksi kararı! İstanbul’a 1038 taksi geliyor…

UKOME’den yeni taksi kararı! İstanbul’a 1038 taksi geliyor…
Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi

Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi
Rusya’nın ChatGPT’si GigaChat tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı!

Rusya’nın ChatGPT’si GigaChat tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı!
Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız

Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız
Beşiktaş’ta Masuaku takımla idmanda

Beşiktaş’ta Masuaku takımla idmanda
Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!

Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!
Merkez Bankası’nın rezervlerindeki azalma devam ediyor

Merkez Bankası’nın rezervlerindeki azalma devam ediyor