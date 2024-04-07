Yabancılar en çok hangi şirketlere yöneldi?

Yayınlanma: 07.04.2024 - 09:16

Güncelleme: 07.04.2024 - 09:16

Mart ayında yabancının en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Bloomberg haberine göre de, Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar da Ana Pazar ve Yıldız'da mart ayında da net 61,6 milyon dolarlık alım yaptı.

YABANCININ MARTTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Yabancının mart ayında da nette en çok sattığı hisse de BİM oldu. mart ayında yabancı net 59,3 milyon dolarlık BİM hissesi sattı.

BİM'i de bir diğer Türkiye'nin en büyük gıda perakendecisi olan Migros izlerken yabancı yatırımcı mart ayında da Migros'ta 31,8 milyon dolarlık satış yaptı.

Holding tarafında yabancının martta en çok sattığı hisse 31,3 milyon dolarla Sabancı Holding oldu.

İş Bankası iştirakleri arasında yer alan Şişecam ise mart ayında yabancının da net satış pozisyonunda olduğu şirket arasında yerini aldı. Yabancı yatırımcı mart ayında nette 30,6 milyon dolarlık Şişecam hissesi de sattı.

Hektaş satıcılı hisseler arasında yerini alırken mart ayında satışı ise 24,4 milyon dolar oldu.

YABANCININ MARTTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Yabancının mart ayında en çok alım yaptığı hisseler sıralamasında ise ilk sırada Yapı Kredi yer aldı.

Yabancı yatırımcı nette 130,9 milyon dolarlık Yapı Kredi hissesi satın aldı. Yapı Kredi'ye bağlı Koç Holding diğer sırada yerini aldı.

Yabancı yatırımcı mart ayında 84,5 milyon dolar Koç Holding hissesi aldı.

Teknoloji şirketi Mia Teknoloji de yabancının mart ayında net alım yaptığı hisseler arasında yer aldı. Şirkete mart ayında net 49,5 milyon dolarlık yabancı alımı geldi.

Yabancının ilgi gösterdiği sektörlerden biri de yenilebilir enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji hisselerinde mart ayında net yabancı alımı 37,3 milyon dolar oldu.

Otomotiv sektöründe yabancının mart ayında en çok alım yaptığı hisse Koç Holding iştiraklerinden Ford Otosan oldu. Ford Otosan'da mart ayında yabancı alımı 36,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.