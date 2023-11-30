Yabancılardan son 3 ayın 'en güçlü' hisse alımı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Kasım haftasında net 214,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 96,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Böylece yurt dışında yerleşikler, 1 Eylül haftasından bu yana en yüksek hisse senedi alımını gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 17 Kasım itibarıyla 28 milyar 945 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Kasım'da 29 milyar 525,6 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 186,3 milyon dolardan 1 milyar 263,1 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 59,6 milyon dolardan 56,1 milyon dolara geriledi.