Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Borsa İstanbul'da 20-24 Kasım haftasında en çok yükselen hisse yüzde 14,74'le ASELSAN oldu. Mia Teknoloji ise yüzde 18,96 değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,36 kazançla 7.959,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.851,34, en yüksek 8.062,11 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,05 kazançla 7.645,10 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,23 artışla 10.758,78 puana, Mali Endeksi yüzde 3,03 artışla 8.134,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,14 artarak 12.742,56 puana yükseldi.
EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,74 ile ASELSAN oldu. ASELSAN'ı, yüzde 13,91 ile Tekfen Holding, yüzde 13,79 ile Çimsa Çimento izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,96 ile Mia Teknoloji, yüzde 6,53 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 5,44 ile Europen Endüstri şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 358 milyar 575 milyon lirayla Koç Holding, 358 milyar 455 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 289 milyar 982 milyon lirayla Tüpraş oldu.
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