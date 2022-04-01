Yandaş basın zamları görmezden geldi!
Nisan ayı elektrik ve doğalgaz zamlarıyla karşılanırken, yandaş basın yurttaşın belini büken zamları haberleştirmedi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, konutta yüzde 35, sanayi abonelerine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44,30 zam yapıldı.
BOTAŞ'ın açıklamasında, ''Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgazın Türkiye'de kullanıldığı'' savunulurken, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet, Sabah, Akşam, Milliyet, Akit, Posta, Türkgün ve Aydınlık gazeteleri zammı görmezden geldi.
KONUTTA SON BİR YILDA YÜZDE 93 ZAM
Son zamlarla beraber son bir yılda konutlara verilen doğalgazın birim fiyatında yüzde 92.8'lik artış yaşandı. Sanayiye verilen doğalgazda yıllık zam oranı yüzde 552'yi, elektrik üretiminde kullanılanda ise yüzde 637'yi buldu.
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