Yandaş basın zamları görmezden geldi!

01 Nisan 2022 Cuma, 11:16

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, konutta yüzde 35, sanayi abonelerine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44,30 zam yapıldı.

BOTAŞ'ın açıklamasında, ''Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgazın Türkiye'de kullanıldığı'' savunulurken, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet, Sabah, Akşam, Milliyet, Akit, Posta, Türkgün ve Aydınlık gazeteleri zammı görmezden geldi.

KONUTTA SON BİR YILDA YÜZDE 93 ZAM

Son zamlarla beraber son bir yılda konutlara verilen doğalgazın birim fiyatında yüzde 92.8'lik artış yaşandı. Sanayiye verilen doğalgazda yıllık zam oranı yüzde 552'yi, elektrik üretiminde kullanılanda ise yüzde 637'yi buldu.