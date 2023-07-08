Yandaş medyada zam yağmurundan eser yok... Görmedik, duymadık, bilmiyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dün yayımlanan kararname kapsamında; iğneden ipliğe yapılan zamların yankıları sürüyor. İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş gazetelerin birinci sayfalarında, zamlarla ilgili tek bir habere dahi yer verilmemesi de tepki çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlanan ve iğneden ipliğe zam yapılmasını içeren kararın yankıları sürerken, yandaş medyanın bugünkü manşetleri tepki çekti.
Büyük tartışma yaratan zam yağmurunu birinci sayfalarında görmemeyi tercih eden yandaş gazetelerden bazılarının manşetleri şöyle:
ZAM PAKETİNDE NELER VAR?
Resmi Gazete’de dün sabah yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yüzde 18 olan KDV yüzde 20’ye çıktı. Noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı.
Yurtdışında getirilen telefon harcı 6 bin TL'den 20 bin TL'ye çıktı. Şans oyunları vergisi yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıktı. Müşterek bahislerden alınan vergi yüzde 7’den yüzde 14’e çıktı.
Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, peçete, tuvalet kâğıdı gibi ürünler için alınan yüzde 8 KDV yüzde 20’ye çıktı.
Erdoğan’ın imzasıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) iki katı alınması kararlaştırıldı. Bedelli askerlik ücreti de 122.350,80 TL'ye yükseldi.
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