Ankara Barosu zamları yargıya taşıyor

Ankara Barosu, mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranlarının artırılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı’nı yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.07.2023 - 01:00
Ankara Barosu zamları yargıya taşıyor
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Ankara Barosu, dün Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’yla ilgili yazılı açıklama yaptı

Yapılan açıklamada, “Bu değişiklik avukatların gelirlerinin düşürülmesi anlamına gelmektedir. Belirtilen nedenlerle anılan Resmi Gazete’deki kararın iptali için yargı yoluna başvuratcağımızı meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyururuz” denildi. 


Ankara Barosu kdv Cumhurbaşkanı kararı

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