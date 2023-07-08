Ankara Barosu zamları yargıya taşıyor

Yayınlanma: 08.07.2023 - 01:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 01:24

Ankara Barosu, dün Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’yla ilgili yazılı açıklama yaptı

Yapılan açıklamada, “Bu değişiklik avukatların gelirlerinin düşürülmesi anlamına gelmektedir. Belirtilen nedenlerle anılan Resmi Gazete’deki kararın iptali için yargı yoluna başvuratcağımızı meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyururuz” denildi.