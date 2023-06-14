Yandaş Sabah duyurdu... İşte asgari ücret için konuşulan son rakam: 'Mehmet Şimşek kabul ederse...'

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:10

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:24

Türkiye'de çalışma hayatındaki ücretlendirme açısından da merkezi konumda olan, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette ara zam için 'hızlandırılmış maraton'un ilk toplantısı 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılmıştı.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

SABAH YAZARINDAN 'ASGARİ ÜCRET' İDDİASI

Beklenti sürerken; asgari ücretle ilgili konuşulan son kulisi de iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi duyurdu.

Dilek Güngör'ün yazısına göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak.

"ŞİMŞEK'E SUNULACAK..."

Güngör, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“İşveren tarafı masaya yüzde 6 teşvik şartını koydu. Yani işveren maliyetinin azaltılması için asgari ücretin yüzde 6’sı oranında destek istiyorlar. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunacak. Kabul görürse, masada konuşulan yüzde 30’luk zammın gerçekleşmesi olası görünüyor.

Eğer asgari ücret 11 bin TL olursa, brüt rakam 13 bin 10 TL’ye çıkıyor. (Vergi ve kesintiler eklendiğinde işverene maliyet 15 bin 852 TL’yi buluyor. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenlere tanınan 5 puanlık prim avantajı dikkate alındığında işveren maliyeti 15 bin 205 TL’yi buluyor) İşverenin işçi başına brüt asgari ücret rakamının yüzde 6’sı oranında istediği teşvik miktarı 780 TL’ye geliyor. İşte kilit nokta burası… Bakalım işverenin teşvik talebi gerçekleşecek mi?”