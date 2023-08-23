Yandaş Selvi yazdı: 'Erdoğan'ın kafasında emekliler için 3 formül var...'

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'ye en çok desteği veren emeklilerin sıkıntılarını gidermek için çeşitli formüller üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti, 'Erdoğan'ın sözü senet' diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:39
Yandaş Selvi yazdı: 'Erdoğan'ın kafasında emekliler için 3 formül var...'
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Türkiye'de milyonlarca emekli, maaşlarına gelecek zam haberini bekliyor. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için "Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demiş; Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşlarına yeni bir düzenleme yapılacağını söylemişti.

Son olarak, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sıkıntıyı gördüğünü' ve emekliler için 3 formül üzerinde çalıştığını ileri sürdü. 

AKP'ye en çok desteğin emeklilerden geldiğini belirten Selvi, son zamlardan sonra sıkıntıya giren emeklilerde duygusal bir kopuş yaşandığına dikkat çekti. 

ERDOĞAN'IN KAFASINDAKİ 3 FORMÜL

Selvi bugünkü yazısında, Erdoğan'ın emekliler için 3 formülünü şöyle aktardı: 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunlara kulağına kapatmayan bir lider. Emeklilerin sesini duydu. 'Emeklileri memnun edecek adımları atacağız' dedi. Erdoğan’ın açıklaması üzerine emekliler umutlandı. Çünkü Erdoğan’ın sözü senet. (...)

Emekli maaşlarının artışı için üç formül üzerinde çalışıldığı söyleniyor.

1- Seyyanen yapılacak zam.

2- Oransal olarak yapılacak bir artış.

3- En düşük aylıktan başlanarak kademeli olarak artış yapılması.

Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri alternatifli olarak çalışmalarını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını belirleyecek." 


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ABDULKadir selvi

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