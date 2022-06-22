Yangın havuzuna ödenek yetmedi

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:23

Fethiye, Köyceğiz, Dalaman ve Marmaris’te yangınla mücadele için ihalelere çıkıldı. Yangının devam ettiği Marmaris’te bir adet su toplama kuyusu için 5 Mayıs’ta ihale yapıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Çetibeli Orman İşletme şefliğinde 1 adet su toplama çukuru (STÇ) yapımı işi ihalesi sonrasında teklif veren şirket sözleşme imzalamadı. Kamu İhale Kurumu (KİK) açıklamasında ihalenin iptal nedenini "ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması” olarak belirtti.

KÖYCEĞİZ’DE ÖDENEK YETMEDİ

Köyceğiz’de ihalenin iptal edilmesinin nedeni de havuz için ödenek yetmemesi oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Balcılar Orman İşletme Şefliği Bacılar mevkisinde yangın havuzu yapımı için nisan ayı sonunda ihaleye çıktı. Yangın havuzlarını yangın söndürme helikopterleri daha kısa mesafede yangınla mücadele için kullanıyor. Ancak ihale “bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle” iptal edildi.

DALAMAN’DA İHALEYE GİREN OLMADI

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü, Narlı Orman İşletme Şefliği Narlı Toplu Koruma Ekip Binası ve Ortaca Orman İşletme Şefliği Şehit Hayati Ercedoğan Yangın İlk Müdahale Ekip Binası inşaatı için ihaleye çıktı. 30 Mayıs’ta ihale için kabul alan kurum, ihaleyi 16 Haziran’da gerçekleştirdi. Ancak “ihaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” ihale iptal edildi.

KAVAKLIDERE’DE ARAÇLARA ÖDENEK YETMEDİ

Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü de "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Sürücülü (sürücüsü 7/24 görevli) Treyler (Çekici + Lowbed) ile 1 Adet 4x4 Pikap’ın (Sürücüsüz Öncü Araç) 148 gün süreyle kiralama" ihalesine çıktı. Bu ihale de 18 Mayıs’ta “bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” nedeniyle iptal edildi.