Yap-işlet-devret modeli yollar için yapılan ödeme 6.2 milyar TL artırıldı

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

AKP iktidarı, 2022 yılıyla ilgili TBMM’ye sunduğu ek bütçeyi “milletimizin refahı için” sözleriyle savunurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın yaptığı inceleme geçiş garantili projelere de ek ödeme yapılacağını gösterdi. İşte öne çıkan detaylar:

- Katkı payı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bütçesinde yer alan trafik garanti ve katkı payı ödeneği toplamda 6 milyar 150 milyon TL artırıldı.

- KGM payı: KGM bütçesinde yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan 6 farklı köprü ve otoyol için 2022 bütçesinde 20 milyar 378 milyon lira ödenek ayrılmıştı. İktidarın sunduğu ek bütçeye göre KGM’nin garanti ödeneğine 5 milyar 600 milyon lira ek bütçe verilecek. Yüzde 28 oranındaki artışla KGM’nin garantiler için ayrılan bütçesi 25 milyar 978 milyon liraya çıkacak.

- ‘Avrasya‘ uçtu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 bütçesinde Avrasya Tüneli’ne 540 milyon lira garanti ödeneği ayrılmıştı. Ek bütçeye göre, tünele 550 milyon lira ek ödenek ayrıldı. Avrasya’nın garanti ödeneği yüzde 102 artarak 1.1 milyar liraya yükseldi.

Ahmet Akın’ın hesaplamasına göre, iktidarın “devletin kasasından tek kuruş çıkmadı” şeklinde savunduğu garanti ödemeleri ve ek bütçede yer alan ek ödenek toplamıyla bugün 120 bin 500 asgari ücretlinin bir yıllık maaşı karşılanabiliyor. Çünkü yalnızca otoyol, tünel ve köprülere verilen garanti tutarı 27 milyar liraya çıktı.

"AYDINLATMA" YAKACAK

Ahmet Akın ayrıca, ek bütçede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 bütçesinden daha yüksek tutarda “cadde ve sokak aydınlatma ödeneği” ayrıldığına dikkat çekti. İktidarın dağıtım şirketlerine “kıyak hazırladığını” vurgulayan Akın şöyle devam etti: “Mevcut bütçedeki ödeneği 5.3 milyar lira olan Bakanlığa ek bütçeyle 5.4 milyar liralık aydınlatma ödeneği veriliyor. Böylece aydınlatma ödeneği 9.2 milyar liraya çıkıyor.”