CHP'li Özkan Yalım, geçiş garantili yollardaki mağduriyeti değerlendirdi
Kar yağışı ve tipi nedeniyle “geçiş garantili” yollarda yaşanan mağduriyete dikkat çeken Özkan Yalım, işletmecilerin ticaret yollarını açık tutamadıklarını ve yurttaşların soğukta aç kalmalarını engelleyemediklerini vurguladı.
CHP Uşak Milletvekili ve aynı zamanda uluslararası nakliyeci olan Özkan Yalım, kar yağışı ve tipi nedeniyle “geçiş garantili” yol işletenlerin, ticaret yollarını açık tutamadıkları gibi, yurttaşların soğukta aç kalmalarını da engelleyemediklerini vurguladı. Yalım, Hazine’nin geçiş garantili yollarını işletenlerin gerekli kurtarma ekipmanlarını edinmedikleri ve ekipleri de kurmadıklarına dikkat çekti.
"ÇİLEYE DÖNDÜ"
Yalım, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, Ankara-İstanbul, oradan da Avrupa’ya geçiş sağlayan TEM Otoyolu’nun ticarette en yoğun kullanılan güzergâh olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İhracat ve ithalat için önemli bir yol. Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarına doğrudan ulaşım sağlar. Yolların kapanması hem İstanbul’da yaşayan hem de iş için İstanbul’a gelen yurttaşlarımız için bir çileye dönüştü. Bu yolları açık tutmak bakanlığın görevi. Bakanlık sınıfta kaldı.” Yalım, “Önemli olan yolu güvenli bir şekilde açık tutmaktır. Bu görev de bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işidir” dedi. Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun özel firmalarca işletildiğine dikkat çeken Yalım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmalar, garantili geçiş sayılarına göre ödemeleri bayram, tatil ve salgın dönemindeki sokağa çıkma yasaklarında dahi tıkır tıkır alıyor. Kar yağışlarında görüldü ki geçiş garantisi verilen yap-işlet-devret yollarda insanlar yüksek fiyatlar ödemelerine karşın kar altında saatlerce aç susuz bekledi. Geçiş garantili yolları işleten firmaların kar ve buzlanma karşısında sınıfta kaldığı görüldü. Bu işletmelerde yeterli teknik ekipman olmadığı, yollarda kalanların kaderlerine terk edildiğine tanık olduk. Yardım için giden araçlar da para ödemek zorunda kaldı.”
ERDOĞAN’A SESLENDİ
Batılı ülkelerde paralı yollarda işletmecinin, yolda kalan kişilerin otel ve konaklama dahil her türlü sorunlarıyla ilgilenmek zorunda olduğunu anımsatan Yalım, “Ulaştırma Bakanı ve Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Bu yollarda tüm bakım onarım, kar ve donla mücadele işi firmalara aittir. Gerekli tedbirleri almalıdırlar” diye konuştu.
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