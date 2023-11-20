Yapı Kredi yeniden dolar cinsi borçlanıyor

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:37

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:37

Yapı Kredi Bankası Ekim 2028 vadeli tahvilin 200 milyon dolar tutarında yeniden ihracı için Citi'ye yetki verdi.

Bloomberg'in haberine göre, Yapı Kredi’nin 2028 vadeli dolar cinsi tahvilinde getiri beklentisi yüzde 8,75-8,875 oldu. 200 milyon dolar beklenen tahvilde kupon oranı yüzde 9,25 olarak fiyatlandı.