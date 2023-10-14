Cumhuriyetin ilk arkeolojik kazılarından örnekler Yapı Kredi Müzesi’nde

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk arkeoloğu Remzi Oğuz Arık ve etnolog Hâmit Zübeyr Koşay tarafından Çorum’da başlatılan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda temsil eden ilk bilimsel kazı unvanına sahip Alacahöyük eserlerinin önemli bölümü bu sergide ilk defa bir arada sergileniyor.

ANADOLU KÜLTÜRÜ...

Sergi küratörü Nihat Tekdemir; “Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün önderliğinde başlatılan arkeoloji ve kültür seferberliğini hatırlatarak başlayan sergide, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alaca Höyük Müzesi, Çorum Müzesi ve İstanbul Arkeoloji müzelerinden getirilen 235 arkeolojik ve etnografik orijinal eser yer alıyor. Kronolojik ve tematik üç ana bölüm altında sunulan sergide, Alacahöyük kazılarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kazıları sayılan Ahlatlıbel, Etiyokuşu, Karaoğlan ve Trakya Vize Tümülüsü kazılarından çıkarılan eserler ile Türk Tarih Kurumu Arşivi’nden seçilen fotoğraflar, Mahmut Akok tarafından yapılan orijinal çizimlerin bir kısmı da sergileniyor. Arkeolojik ve etnografik objeler üzerinden insanlığın yaklaşık 6 bin yıldır süregelen konut mimarisi ve gündelik eşya kullanımına dair alışkanlıkları karşılaştırarak Anadolu’nun çağlar boyunca devam eden kültürel sürekliliğini de vurguluyoruz” diyerek serginin içeriğini özetledi.

Tayfun Yıldırım ise Cumhuriyetin 100. yılında Alacahöyük’ün seçilmesinin ve serginin önemini şu sözlerle ifade etti: “Bu sergide Mustafa Kemal Atatürk’ün ve beraberindeki Cumhuriyet kadrolarının arkeolojiye ve arkeoloji eğitimine verdikleri önemi, arkeoloji gibi spesifik bir alandaki vizyonlarını ve yetkinliklerini de görüyoruz. Dört farklı müzeden çok kıymetli eserlerin İstanbul’da bir araya getirilmesi çok önemlidir.”

ÜÇ KATA YAYILIYOR

Alacahöyük kazılarında açığa çıkarılan ve Hatti uygarlığına ait, gümüş kakmalı tunç geyik ve boğa heykelleri, güneş kursları, idoller, altın takılar, testiler, kadehler ile Anadolu’da Hattiler sonrası tarih sahnesine çıkan Hititlere ait arkeolojik eserlerin yer aldığı sergi Yapı Kredi Kültür Sanat’ın üç katına yayılıyor. İlk katta Atatürk’ün isteğiyle satın alınan ve Alacahöyük kazılarının ilk yıllarında kullanılan bir dekovil (vagon) ziyaretçileri karşılıyor.

“Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alacahöyük” sergisi 10 Mart 2024’e dek ücretsiz olarak görülebilecek.