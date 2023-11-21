Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 3. çeyrekte arttı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:40

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı 3. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 24,9, daire sayısı yüzde 35 ve yüzölçümü yüzde 21,7 arttı.

Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,1 milyon m² iken; bunun 21,0 milyon m²'si konut, 10,0 milyon m²'si konut dışı ve 8,1 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 64,7 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 14,9 ve yüzölçümü yüzde 14,0 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 57'SI KONUT ALANI OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 23,7 milyon m² iken; bunun 13,5 milyon m²'si konut, 5,1 milyon m²'si konut dışı ve 5,1 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALAR

Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 17,1 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.