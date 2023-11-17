TÜİK açıkladı: Türkiye’nin 'en mutlu' ili belli oldu!

TÜİK tarafından açıklanan ’Yaşam Memnuniyet Araştırması’ sonucunda Türkiye’nin en mutlu ili Sinop oldu.

İHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 08:36
TÜİK açıkladı: Türkiye’nin 'en mutlu' ili belli oldu!
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TÜİK tarafından açıklanan ’Yaşam Memnuniyet Araştırması’ sonucunda Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu.

İLK SIRADA SİNOP VAR

İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.

İKİNCİ SIRAYI AFYON ALDI

Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.


tüik Yaşam Memnuniyet Araştırması’

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