TÜİK açıkladı: Türkiye’nin 'en mutlu' ili belli oldu!
TÜİK tarafından açıklanan ’Yaşam Memnuniyet Araştırması’ sonucunda Türkiye’nin en mutlu ili Sinop oldu.
TÜİK tarafından açıklanan ’Yaşam Memnuniyet Araştırması’ sonucunda Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu.
İLK SIRADA SİNOP VAR
İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.
İKİNCİ SIRAYI AFYON ALDI
Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.
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