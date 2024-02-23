Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 8,8 arttı

TÜİK verilerine göre, 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16,0 ve yüzölçümü yüzde 8,8 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:56
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 8,8 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın ekim-aralık dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16 ve yüz ölçümü yüzde 8,8 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 60,3 milyon metrekare olurken, bunun 33,7 milyon metrekaresinin konut, 12,8 milyon metrekaresinin konut dışı ve 13,8 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 42,9 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,3 milyon metrekareyle bir daireli binalar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 7, daire sayısı yüzde 8,9 ve yüz ölçümü yüzde 10,5 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 37,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 21 milyon metrekaresini konut, 8,5 milyon metrekaresini konut dışı ve 7,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 26,8 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,2 milyon metrekareyle bir daireli binalar izledi.


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