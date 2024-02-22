TÜİK 'Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ni açıkladı: En hızlı evlenen ve boşanan iller belli oldu

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:22

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:22

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435'e geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,63 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 5,79 düşüşle 171 bin 881 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,01 olarak kayıtlara geçti.

EVLENME YAŞI ARTTI

Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş oldu. Boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 21,7'si ise 6-10. yılında gerçekleşti.

EVLİLİK HIZINDA KİLİS 1. SIRADA YER ALDI

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,09 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya takip etti.

BOŞANMA HIZI EN YÜKSEK İL İZMİR OLDU

Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari olarak kaydedildi. Bu ilin ardından binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş geldi.

Kadınların yaptığı evliliklerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Bu alanda yüzde 12 ile Özbekler birinci sırada yer aldı. Özbekleri yüzde 11,3 ile Suriyeli, yüzde 9,1 ile Azerbaycanlılar izledi. Erkeklerin yaptıkları evliliklerin yüzde 1,1'ini yabancılar oluşturdu. Yabancı evlilikler incelendiğin yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,1 ile Avusturyalılar takip etti.