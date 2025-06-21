Yapılandırma yolda... Uzmanı tarih verdi: SGK-vergi borcu olanlar dikkat!

Türkiye’de son 7 yılda her 1-2 yılda bir çıkarılan borç
yapılandırma yasaları, kamu alacaklarının tahsilinde geçici rahatlama
sağlarken, artık bir beklenti haline geldi.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe
yazısında, 2023 Mart’ında yürürlüğe giren son yapılandırmanın ardından iş
dünyası ve bireylerden gelen yeni düzenleme taleplerini değerlendirdi.
ARTAN GECİKME ZAMLARI GÜÇLÜK YARATIYOR
Bağ-Kur’lular, KOBİ’ler, esnaf-sanatkârlar ve serbest meslek
erbabı, yüksek faiz oranları, finansmana erişim zorlukları ve artan gecikme
zamları nedeniyle ödeme güçlüğü çekiyor.
Karakaş, yeni bir yapılandırmanın hem vatandaşlara ödeme kolaylığı
sağlayacağını hem de sosyal güvenlik sistemini rahatlatacağını vurguladı.
Ayrıca, kesinleşmiş kamu alacaklarının tahsilatını
hızlandıracak bu düzenlemenin, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşmayı
kolaylaştıracağını ve ihtilaflı borçların çözümünün yargı ile SGK üzerindeki
yükü azaltacağını belirtti.
EMEKLİLİK İÇİN YENİ FIRSAT
Geçmişte sigortalılığı durdurulan Bağ-Kur’lular için “ihya”
düzenlemeleri, binlerce kişiye emeklilik kapısını aralamıştı.
2023’teki yapılandırmada kamu bankalarıyla yapılan
protokoller, borçlu Bağ-Kur’luların emekli olmasını sağlamıştı. Karakaş, yeni
bir düzenlemeyle bu sürecin tekrarlanabileceğini ve borcu nedeniyle emekli
olamayanların rahat bir nefes alabileceğini ifade etti.
2025 SON ÇEYREĞİ BEKLENİYOR
Merkez Bankası’nın yıl sonuna doğru faiz indirimi
beklentisiyle birlikte, kamu borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma yasasının
2025’in son çeyreğinde çıkarılması öngörülüyor. Karakaş, bu yönde çalışmaların
başladığını ve kamuoyunun bu gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğini
belirtti.
Türkiye’nin terörden arındırılmış bir sürece girmesiyle
hükümetin ekonomik adımlara odaklanacağını kaydeden Karakaş, gelir dağılımı
adaletsizliğini azaltacak ve büyümeyi destekleyecek bu düzenlemenin kritik bir
adım olacağını vurguladı.