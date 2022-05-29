Yaptırım teklifi şekilleniyor: Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçebilir

29 Mayıs 2022 Pazar, 14:45

AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu Bloomberg’e konuyla ilgili bilgi veren kaynaklara göre, dün ulusal hükümetlere yeni bir teklif gönderdi. Teklifte Macaristan’ın ana ham petrol ithalat kaynağı olan dev Druzhba boru hattı üzerinden yapılacak petrol sevkiyatının yaptırımlardan muaf bırakılması öngörüldü.

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, üye ülkelerin deniz yoluyla taşınan ham petrol ithalatının altı ay içinde ve rafine edilmiş petrol ürünleri ithalatının sekiz ay içinde aşamalı olarak durdurulacağını söyledi.

BAZI ÜLKELERE MUAFİYET VERİLECEK

Sözcü'de yer alan habere göre; teklif, anlaşmaya karşı çıkan Macaristan’a enerji ihtiyaçlarını karşılayan teknik bir çözüm bulması için daha fazla zaman tanıyacak. Ayrıca Slovakya ve Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere denize kıyısı olmayan diğer ülkelerin endişelerini de ele alacak.

Bununla birlikte Bulgaristan’a 2024’e kadar bir geçiş dönemi tanınacak ve Hırvatistan’a gaz yağı ithalatı için muafiyet verilecek.

AB büyükelçilerinin, revize edilmiş paketi tartışmak için bugün bir araya gelmeleri planlanıyor. Bazı üye ülkeler, AB liderlerinin Ukrayna’daki savaşı görüşmek üzere yarın Brüksel’de yapılacak toplantı öncesi önce bir anlaşmaya varmak için bastırıyor.

ÇEKİNCE KOYMUŞLARDI

Yaptırım paketi tüm üye devletlerin tamamının desteğini gerektiriyor. Birkaç ülke daha önce, yaptırımların adaletsiz olduğunu, tedariklerini orantısız bir şekilde etkileyeceğini belirtmişti.

Verilmesi planlanan muafiyetlerle birlikte AB üyesi ülkeler yaptırım paketini kabul etmek zorunda kalabilir. Yaptırımın kabul edilmesi ise Ukrayna’da savaşı devam ettiren enerji devi Rusya’yı ve Rus ekonomisini daha da sıkıştırabilir.

FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR

Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi. Rusya'nın her gün ihraç ettiği yaklaşık beş milyon varil ham petrolün yarısından fazlası Avrupa'ya gidiyor.

Rusya Ukrayna savaşının ardından 100 doların üzerinde seyreden petrol fiyatları son gelişmelerle birlikte 100 doların da üzerine tırmandı. Yüksek petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarının artışında da rol oynuyor.

Müzakerelerden Rusya aleyhine sonuç çıkması halinde halihazırda yüksek olan petrol ve akaryakıt fiyatları daha da artabilir.