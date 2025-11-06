Yaptırmayan trafiğe çıkamayacak: Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu!

Otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet dahil tüm motorlu araç sahiplerini kapsayan zorunlu trafik sigortasında kasım ayı azami prim tablosu güncellendi.

Sigorta Bilgi Merkezi’nin yayımladığı verilere göre, primlerde kasım ayında ortalama yüzde 1 oranında artış yapıldı. Bu artış, tüm araç gruplarına yansıtılacak.

ÜÇ BÜYÜK İLDE GÜNCEL TARİFE

Yeni tarifeye göre İstanbul’da otomobilini 4. basamaktan sigortalatacak sürücüler 14 bin 991 TL ödeyecek. Aynı sürücü ekim ayında 14 bin 763 TL, eylül ayında ise 14 bin 612 TL azami prime tabi tutuluyordu.

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 733 TL olurken, riski en düşük 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 456 TL olarak belirlendi.

Ankara’da sıfırıncı basamaktaki riskli sürücünün primi 43 bin 467 TL, 8’inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 245 TL oldu.

İzmir’de ise sıfırıncı basamakta 42 bin 201 TL, 8’inci basamakta 7 bin 34 TL prim ödenecek.

TAKSİLERİN PRİMLERİ DE ARTTI

Kasım ayında ticari taksilerin sigorta primleri de yükseldi. İstanbul’da sıfırıncı basamak için prim tutarı 117 bin 861 TL, sekizinci basamakta 19 bin 644 TL oldu.

Ankara’da en yüksek 114 bin 526 TL, en düşük 19 bin 88 TL; İzmir’de ise en yüksek 111 bin 190 TL, en düşük 18 bin 532 TL olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK MALİYET OTOBÜSLERDE

Zorunlu trafik sigortasında en yüksek prim yine otobüslerde görüldü. İstanbul’da 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerin sıfırıncı basamak primi 282 bin 495 TL’ye çıktı. Sekizinci basamaktaki prim ise 46 bin 136 TL olarak hesaplandı.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

Sigortasız araç kullanmanın cezası 2025 yılı için 993 TL olarak belirlendi. Trafikte sigortasız yakalanan sürücülere para cezasının yanı sıra araç trafikten men cezası da uygulanıyor.