Yardımı ayni olarak değil de nakdi olarak yapan personel kurtuldu: Giyimde ‘af’ geldi

AKP, Meclis’e yeni bir “torba teklif‘ sundu. Ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren torba teklifin tam ismi, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.” Bu teklif ile giyim yardımını ayni değil de nakdi olarak yapan kamu personeline “af” getiriliyor. Toplu sözleşme hükümlerine göre bazı giyim yardımlarının nakdi olarak değil ayni olarak yapılması gerekiyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da yazıları bulunuyor. Ancak bazı kamu kurumlarında ayni olarak yapılması gereken giyim yardımları nakdi olarak yapılmıştı. Sayıştay da, nakdi olarak verilen bu ödemeleri “kamu zararı” olarak değerlendirmiş ve usule aykırı olduğuna dikkat çekmişti. Devlet Su İşleri’nde ayni değil de nakdi olarak yapılan ödemelerin memurlardan faiziyle geri alınması istenmişti. İktidar Meclis’e sunduğu “torba teklif” ile ödemeleri yapan kamu çalışanlarına “af” getiriyor.

TARİH 31 MAYIS

Teklife göre, konusu suç teşkil etmemek kaydıyla; imzalanan toplu sözleşmeler ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarındaki usul

ve esaslara aykırı olarak 31 Mayıs 2025 tarihine kadar kamu görevlilerine koruyucu giyim ve donamm malzemesi yardımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında idari ve/veya mali takibat ve yargılama yapılamayacak. Başlamış olanlar da işlemden kaldırılacak.

Maddenin gerekçesinde, kamu personeline yönelik olarak uzun zamandır uygulanmakta olan koruyucu giyim yardımı, koruyucu giyim malzemesi, koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmesi konusunda, toplu sözleşme bükümlerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca farklı yorumlanması nedeniyle Sayıştay tarafından tespit edilen sorunların giderilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

BAŞKA NELER VAR ?

Toplam 21 maddelik teklifte yer alan diğer düzenlemeler de özetle şöyle:

. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Yasa’da değişiklik yapılıyor. Kambiyo alım satımı, kıymetli madenler, kıymetli taşlarla, bunlardan yapılan eşya ve kıymetlerin alım satımı, tüm bu eşya ve kıymetlerin, ihraç veya ithalatında, Türk parasının kıymetinin korunması için kararlar alınmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

. Tüm bu eşya ve kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması halinde Kaçakçılıkla Mücadele Yasası hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi, eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yarısından iki katına kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde ise verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelden icra, tahsilat, yoklama ile yaygın ve yoğun vergi denetimi işlemlerini fiilen daire dışında yapmakla görevlendirilen ve bu görevleri nedeniyle normal mesai saatleri dışında fiilen çalışanlara verilen fazla çalışma ücreti artırılacak.

. Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

. Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

TEŞVİĞE 10 YIL SINIRI

. Kurumlar Vergisi Yasası’nda yapılan değişikliğe göre, verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak