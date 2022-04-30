Yarından itibaren kullanıma açılıyor: Bakanlık motosikletler için geçiş ücretlerini açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacağına dikkat çekti ve geçiş ücretlerini açıkladı. Motosikletlerin geçiş tarifelerinde gece ve gündüz tarifeleri olmak üzere iki tarife uygulanırken, tünelden motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli scooter'lar geçemeyecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin motosiklet sürücülerine açılmasıyla ilgili detayları paylaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 22 Aralık 2016 tarihinde hizmete girdiği anımsatılarak, tünelin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiği, İstanbul trafiğini de önemli ölçüde rahatlattığı kaydedildi.
MOTOSİKLETLER İÇİN AVRASYA TÜNELİNİN FİYATI BELLİ OLDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Motobike İstanbul 2022 Fuarı açılış töreninde motosiklet sürücülerine müjdeyi verdiği anımsatılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 1 Mayıs'tan itibaren Bakanlık kararıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vereceğine vurgu yapıldı.
Açıklamada, “Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek” denildi.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- 'Arınç da ikna olmuş' deyip paylaştı
- Bayram öncesi benzine büyük zam!
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım
- Köy kahvesinde 'fişleme'li GBT
- 'Evren darbesinde bile yaşanmayan sonuçla karşılaşırız'
- CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
- Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım davasında yeni gelişme