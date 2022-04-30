Yarından itibaren kullanıma açılıyor: Bakanlık motosikletler için geçiş ücretlerini açıkladı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin motosiklet sürücülerine açılmasıyla ilgili detayları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 22 Aralık 2016 tarihinde hizmete girdiği anımsatılarak, tünelin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiği, İstanbul trafiğini de önemli ölçüde rahatlattığı kaydedildi.

MOTOSİKLETLER İÇİN AVRASYA TÜNELİNİN FİYATI BELLİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Motobike İstanbul 2022 Fuarı açılış töreninde motosiklet sürücülerine müjdeyi verdiği anımsatılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 1 Mayıs'tan itibaren Bakanlık kararıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vereceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek” denildi.