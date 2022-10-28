“Yarını kodlayanlar” ile köy okuluna teknoloji sınıfı

28 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere atılan adımlarla büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı.

“Yarını Kodlayanlar”ın bir alt projesi olan “Köy Okulları” projesi kapsamında yapılan çalışmalar, Gaziantep’te düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası, Gaziantep Yamaçoba İlkokulu’nda açılan teknoloji sınıfı da ziyaret edildi.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, tüm dünyada amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerimizde Türkiye Vodafone Vakfı’nın önemli payı var. Vakıf olarak, bugüne kadar reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 sosyal projeyle 4,2 milyon kişiye ulaştık. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle,7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri veriyoruz. Projemizin başlangıcından bu yana ulaştığımız çocuk sayısı 280 bini aştı. ‘Yarını Kodlayanlar’ın bir alt projesi olan ‘Köy Okulları’ projesinde ise ülkemizin farklı noktalarındaki köy okullarında tam donanımlı teknoloji sınıfları açarak çocuklarımızın teknoloji okuryazarlığını artırıyoruz. Bugüne kadar 30 okulda sınıf açtık.

Verdiğimiz eğitimlerle, bir yılda toplam 6 binden fazla çocuğa ve yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaştıklarına değinen Ersoy," Hedefimiz, 15 köy okulumuzda daha teknoloji sınıfları açmak. Böylece, teknoloji sınıflarımızın toplam sayısı 45’e çıkacak. Ayrıca, gezici eğitimlerle 360 köyü dolaşarak eğitimlerimizi 10 bin çocuğa daha ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl köy okullarına destek vermek amacıyla yola çıktık. Okullarda açtığımız teknoloji sınıfları ile çocukların dijital becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca okullardaki öğretmenlerimizin de kodlama, üç boyutlu tasarım gibi becerilerini geliştirerek okul içinde bir dijital öğrenme ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. Okulda sadece öğretmenler değil, çocuklar da kendi aralarında birbirlerine öğrendiklerini anlatarak bu sürece katkı sunuyorlar.”

3 ANA BAŞLIKTA 35 FARKLI KONUDA EĞİTİM

“Köy Okulları” projesi kapsamında açılan teknoloji sınıflarında öğrencilere 3 ana başlıkta 35 farklı konuda eğitim alma imkânı sunuluyor. Buna göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine “İlk Kodumu Yazıyorum”, “Kendi Kuklamı Çiziyorum”, “Görsel Efektler”, “Kendi Oyunumu Tasarlıyorum”, “Balık Avı Oyunu” gibi başlıklar altında Scratch eğitimleri; ilkokul öğrencilerine “Anahtarlık Yapımı”, “Hediye Kutusu Yapımı”, “Desenli Kalemlik Tasarımı”, “Şampiyonluk Kupası”, “Lego Tasarımı” gibi başlıklarda Tinkercad eğitimleri; ortaokul öğrencilerine de “Micro:bit ve Sensörler”, “Dot Matrix Kullanımı”, “İki Buton ile LED Kontrolü”, “Geliştirme Kartı ile Çalışma” gibi başlıklarda Micro:bit eğitimleri veriliyor. Ayrıca, her sınıfta bir bilim kitaplığı köşesi de bulunuyor.

HER OKULDA 2 ÖĞRETMEN GÖNÜLLÜ OLARAK DESTEK VERİYOR

Teknoloji sınıfları için her köy okulunda 2 öğretmen olacak şekilde toplam 60 kişilik özel bir eğitmen kadrosu eğitim süreçlerine gönüllü olarak destek veriyor. Yarını Kodlayanlar Projesi Eğitmen Eğitimi’ne dahil edilen bu öğretmenlere “Scratch ile Kodlama Öğrenme”, “Tinkercad ile ÜçBoyutlu Dünyalar”, “Micro:bit ile Elektronik Dünyalar”, “Dijital Pedagoji”, “3D Yazıcı ve 3D Kalemle Üretim” başlıklarında eğitimler veriliyor. Aylık buluşmalarla öğretmenlere güncel bilgi aktarımı sürdürülüyor.

AİLELERE DİJİTALLEŞME EĞİTİMLERİ

“Köy Okulları” projesi kapsamında ailelere yönelik özel buluşmalar ve eğitimler de düzenleniyor. Bu buluşmalarda, “Dijitali Güvenli Kullanma”, “E-devlet, E-bankacılık Gibi Elektronik Uygulamalar” ve “Dijital Ebeveynlik” gibi konularda eğitimler verilerek ebeveynlerin 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.

HER 1 TL’LİK YATIRIMA 7.6 TL’LİK SOSYAL DEĞER

“Köy Okulları” projesine özel olarak hazırlanan sosyal etki raporuna göre, projeden faydalanan öğrencilerin gözünden kendilerindeki en büyük iki değişim, motivasyon (yüzde 65,88) ve 21. yy. yetkinlikleri (yüzde 65,58) başlıklarında oldu. Projeye yatırılan her 1 TL’lik yatırım için 7,6 TL’lik sosyal değer yaratıldı. 280 bini aşkın çocuğa ulaşıldı “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.