Yaş çay alım fiyatı belli oldu! Yaş çay alım fiyatı kaç TL? Yaş çayın fiyatı ne kadar? Yaş çay kaç paradan alınıyor?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:37

Güncelleme: 03.05.2023 - 17:39

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Rize'ye giden Erdoğan, yaş çayın alım fiyatını açıkladı. Peki, Yaş çayın fiyatı belli oldu mu? Yaş çay alım fiyatı kaç TL? Yaş çayın fiyatı ne kadar? Yaş çay kaç paradan alınıyor? İşte ayrıntılar...

YAŞ ÇAYIN ALIM FİYATI KAÇ TL?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çayın alım fiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen yıl çay alın fiyatı için 7 lira vermiştik. Bu yıl destek ödemesiyle birlikte çay alım fiyatını yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz." sözlerine yer verdi.

GEÇEN YIL ÇAY FİYATI NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 3.87 liradan 7 liraya yükseltilmişti.