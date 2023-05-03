DUS geç başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DUS geç başvuru ücretleri ne kadar?

Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 2023-DUS'a girmeye hazırlanıyor. 2023-DUS başvuruları 14-24 Nisan 2023 tarihleri arasında alında. Başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvuruyu bekliyor. Peki, DUS geç başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DUS geç başvuru ücretleri ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:01
DUS geç başvuru tarihleri ne zaman? 2023 DUS geç başvuru ücretleri ne kadar?
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2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar için geç başvuru süreci başladı.

2023 DUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

2023 DUS 1. Dönem geç başvuruları 3 Mayıs 2023 saat 10:00'da başlayacak. Geç başvurular gece saat 23:59'a kadar alınacak.

2023 DUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DUS 2023 geç başvuru ücreti 465 TL.

2023 DUS 1. DÖNEM NE ZAMAN?

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak.

 


2023- DUS 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav ösym

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