TÜİK enflasyonu açıkladı: 4 aylık tablo netleşti... Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:03

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 arttı.

İşçi emeklisi temmuz ayında, ilk altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar kadar zam alacak. TÜİK verilerine göre nisan ayında dört aylık enflasyon 15.21 olarak gerçekleşti. Yani işçi emeklisi mayıs ve haziran olmak üzere sonraki iki ayda enflasyon hiç artmazsa yüzde 15.21 zam alacak.

Memur ve memur emeklileri de 2023 yılı için toplu iş sözleşmesine göre ilk altı ay için yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6 zam ve enflasyon farkını alacak. Böylece memur ve memur emeklisi için son iki ay hesaba katılmazsa alacakları zam yüzde 7.21 enflasyon farkı olacak.

SEYYANEN ZAM İSTENMİŞTİ

Memur-Sen geçen ay açıklanan enflasyon verileri üzerine memurlar için ek zam, hatta seyyanen zam talep etmişti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, maaşların eridiğine işaret etmiş ve seyyanen zammı dillendirmişti.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması sonrasında, "7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verileceğini" açıklamıştı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.