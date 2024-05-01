Yasağa karşı sokağa akın

Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2024 - 04:00

Türkiye’nin 81 ilinde 1 Mayıs kutlamaları yapılacak ancak herkesin gözü İstanbul’da Taksim Meydanı’nda. AKP hükümetinin yasaklamalarına karşı Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatan işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na çıkıyor. İşçi ve memur sendikalarının yanı sıra son genel seçimden birinci parti olarak çıkan CHP de 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı’na çıkacaklarını duyurdu.

Konfederasyonların Taksim Meydanı’na çıkış için buluşma noktaları şöyle: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mimar Mühendis Odaları Briliği (TMMOB), Birleşik Kamu-İş, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saat 10.00’da Saraçhane Meydanı’nda olacak. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Tabibler Birliği (TTB) saat 10.00’da Beşiktaş Meydanı’nda toplanacak.

Türk-İş, kutlamaları Bursa’da yapacağını duyurdu. Türk-İş üyeleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayacak yürüyüşün ardından hastane alanında miting düzenleyecek. Hak-İş, Kocaeli Kongre Merkezi önünde saat 13.00’te miting yapacak. Memur-Sen ise saat 11.30’da Samsun Kurtuluş Yolu Tütün İskelesi’nde kutlama yapacak. Türkiye Kamu-Sen, İzmir Cumhuriyet Bulvarı Saat Kulesi Yanı Merkez Bankası önünde saat 14.00’te kutlamalara başlayacak.

Ankara’daki kutlamaların adresi ise Anadolu (Tandoğan) Meydanı olacak. Saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) toplanacak olan gruplar buradan Anadolu Meydanı’na yürüyecek. Miting 13.30’da başlayacak.