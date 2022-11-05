Yasin Çakır Un Fabrikası’nda sendikaya üye olan işçiler atıldı
Eskişehir’deki Yasin Çakır Un Fabrikası’nda, 22 işçi sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarıldı. İşten atılan Mehmet Ali Ege, “Evim kira, iki çocuğum okuyor. Durumdan çocuklarımın haberi yok, anlatamam” dedi.
Temel haklarını sendikalı olarak aramak isteyen işçilere yönelik baskılar sürüyor. Bu kez Eskişehir’deki Yasin Çakır Un Fabrikası’nda, 22 işçi sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarıldı.
Süreci Cumhuriyet’e anlatan emekçilerden Ali Dolak, çalışma koşullarının iyileşmesi için talepte bulunduklarını belirterek şöyle konuştu: “Ancak ‘işinize geliyorsa çalışın yoksa kapı orda’ diye karşılık aldık. Bu nedenle Gıda-İş Sendikası’na üye olduk. Bu kez de sendikaya üye olduğumuz için işten çıkarıldık.” Mehmet Ali Ege ise anayasal hak vurgusuyla “Evim kira, okuyan iki çocuğum var. Durumdan çocuklarımın haberi bile yok, anlatamadım” dedi. Battal Çetinbaş da şuna dikkat çekti: “Önceden günlük çalışmamızla bir çuval un alabiliyorduk. Bugün yarım çuvala düştü.” Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Arslan ise taleplerinin atılan işçilerin geri alınması ve toplusözleşme olduğunu belirtti.
EYLEMLER HER YERDE
Son döneme bakıldığında Gebze OSB’deki Conta Elastik’te üç işçi sendikal nedenle işten atıldı. Direniş 94. gününde. Burada Petrol-İş yetki aldı. İzmir’deki BetonStar’da Birleşik Metal’e üye oldukları için atılan 45 işçinin eylemi 38. gününde. Yine İzmir’deki Euroserve’de Gıda-İş’e üye oldukları için atılan 100 işçi 46 gündür fabrika önünde. Bursa Demirtaş OSB’deki Barutçu Tekstil önünde de 19 gündür eylem var.
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