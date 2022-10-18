Sendika şube başkanından 'yüzde 1' istifası: Verdiğim sözü yerine getiremediğim için...

18 Ekim 2022 Salı, 14:34

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında, personel anonim şirketlerinde çalışan personel ve daimi işçiler için ara zam protokolü imzalandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belediyemiz ile Disk Genel – İş Sendikası arasında imzalanan 2022 – 2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile 2022 yılı başında sürekli işçilerin net ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapılmış ise de, günün ekonomik şartları göz önünde bulundurularak, Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 23 oranında ilave bir zam daha yapılmak suretiyle, kümülatif olarak, yıllık yüzde 53 oranında bir iyileştirme yapılmıştır. Bununla birlikte önümüzdeki Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere işçilerimize yüzde 25 oranında bir zam daha yapılacaktır. Şirket işçilerimizde ise 2022 yılı başında en düşük oran yüzde 36,5 olmak üzere bir zam yapılmış idi. Ancak aynı gerekçelerle Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 29 oranında ilave bir zam daha yapılacaktır. Dolayısıyla kümülatif olarak, yıllık yüzde 76 oranında bir iyileştirme yapılmış olacaktır. Ayrıca Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yine yüzde 29,5 oranında bir zam daha yapılacaktır. Bu bağlamda, Büyükşehir Belediyemiz, TESKİ Genel Müdürlüğümüz ve Personel Anonim Şirketlerimizde çalışan 3000’i aşkın işçimiz kurumlarımızın imkanları el verdiği ölçüde enflasyon karşısında desteklenmiş bulunmaktadır. Çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun.”

"SÖZÜMÜZÜ YERİME GETİREMEDİĞİM İÇİN İSTİFA EDİYORUM"

Genel-İş Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak ise sözleşmenin imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada, istedikleri zam oranını alamadıkları gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Mesut Alak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ile sürdürdüğümüz ara zam talebimiz ve söylemimiz %30’dan aşağıya imza atmayacağımız yönündeydi. Yaklaşık iki buçuk aydan bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin sonucunda ara zam oranını %29’a getirdik. Siz değerli üyelerimize vermiş olduğumuz %30’luk ara zam sözünü bir puan dahi olsa yerine getiremediğim için Disk/Genel-iş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanlığı görevimden İstifa ediyorum. İstifa dilekçem Genel Merkez tarafından onaylandıktan sonra görevden ayrılışımız sessiz olmayacaktır. Değerli mücadele arkadaşlarım, bugüne kadar bana verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür eder; çalışma hayatınızda başarılar dilerim.”