Yaşlandıkça yoksullaştık: Gelir ve yaşam koşulları kötüleşti, yalnızlık ve obezite riski arttı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 04:00

Türkiye 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ederken 65 yaş ve üstü yurttaşların yaşadıkları sorunlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de yansıdı. TÜİK’in dün yayımladığı “İstatistiklerle Yaşlılar, 2023” raporuna göre Türkiye’de yaşayan 65 yaş ve üstü 8 milyon 722 vatandaş yoksul, yalnız ve obezite riskiyle karşı karşıya.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 14.2 iken 2023 yılında yüzde 21.7’ye çıktı. Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı ise 2018 yılında yüzde 12.9 iken bu oran 2023 yılında yüzde 15’e yükseldi. Bu oranın 2030’da yüzde 19.6, 2040 yılında ise yüzde 25.3’e yükseleceği öngörüldü.

Sağlıksız beslenme nedeniyle görülen obezite hastalığının da yaşlılarda görülme oranı arttı. 2012 yılında 65 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranı yüzde 25 iken bu oran 2022 yılında yüzde 28.4 oldu. Öte yandan 1 milyon 669 bin 270 yaşlının tek başına yaşadığı ortaya çıktı.

'YAŞAMA, ÖL' DENİYOR

Yaşlıların maruz kaldığı yoksulluğu değerlendiren Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekliler Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “Diğer Avrupa ülkelerindeki emeklilerin aldıkları ücretlerle Türkiye’deki emeklilerin aldığı ücreti karşılaştırdığımızda, Türkiye’deki emeklilerin son sırada olduğunu görüyoruz. Seçim dönemine girdik ve bu süreçte de emekliler olarak taleplerimize dönüş alamadık. Promosyonlarla, kredilerle günü kurtarıcı çözümler üretiliyor. Kaynak var ama niyet yok” dedi.

Yoksullaştırılmış bir emekli topluluğunun yaratıldığını belirten Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Kurucusu Gönül Boran Özüpak ise şunları söyledi:

“Yaşlıların, kaliteli ve insanca bir yaşam sürmesi siyasetin müdahalesiyle elinden alındı. İnsanlar sürekli ucuza yönelmeye her gün makarna yemeye mecbur bırakıldı. İktidar mağduriyeti giderici bir tavırla yaklaşması gerekirken emeklileri yoksullaştırarak ‘Yaşama, öl’ konumuna getirmiş durumda.”