2025 yılı Ekim ayı kapsamında yapılacak ödemeler için süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendi. Peki, Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Temmuz ayında memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 243 liraya,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 585 liradan 6 bin 363 liraya yükseldi.

Yaşlı aylıklarına da yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı 5 bin 315 liraya yükseldi.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik yaklaşık 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.