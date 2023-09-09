Yaşlılık maaşı alan yurttaş: Eşim incir istedi, alamadım

Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:19

Güncelleme: 09.09.2023 - 15:19

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler ve “yaşlılık maaşı” olarak bilinen 65 yaş aylığı alan bazı yurttaşlar, ekonomik durumlarının sıkıntılı olduğunu ve geçinemediklerini anlattı. Aldıkları ücretlerin yetersiz olduğuna vurgu yapan emeklilerin en önemli dertleri olarak aylıklarıyla yiyecek et alamamak olarak ifade ettiler.

Emekli yurttaşlar sıkıntılarını şöyle dile getirdi:

“ZAM BEKLİYORUZ AMA DEVLET BİR TÜRLÜ VERMİYOR”

“Emekliyim nasıl nasıl yetişecek bu şartlar altında? Yetişmiyor. Zam bekliyoruz ama devlet bir türlü vermiyor ara zammı. Kira var, elektrik var, su var, telefon var nasıl geçindiğimizi ben de şaşırıyorum, bilmiyorum. Alamıyorum bakıp geçiyorum. Kasaba gidiyorum ayda 1 kilo, yarım kilo et alıyorum sadece o. Yok başka ne olacak.”

“Çiftçi emeklisiyim 7 bin 500 lira maaş alıyorum. Yan gelirim olmasa o para. Üniversitede bir çocuk okutuyorum kız çocuğu. Maaşı çocuğa veriyorum ben de tarladan yan gelirle geçiniyorum. Evim olmasa bu para bana yetmez. Kasaba nereden, gidemiyoruz. Et pahalı ancak tavuk falan onunla idare ediyoruz.”

“YILDAN YILA ET YİYORUM”

“Hiç geçinemiyoruz işte 7 bin 500 lirayla hiç hiç. Hiç değeri kalmadı paranın. Hiç bir şey alamıyoruz, açız. 7 bin 500 lirayla hiç bir şey yapamıyoruz. Bir markete gitsek bitiyor. Kasaba, yıldan yıla et yiyorum kurbandan kurbana.”

“BEN 2 BİN 300 LİRAYLA NASIL GEÇİNEYİM?”

"Şimdi emekli 7-8 bin lira alıyor, onunla geçinemiyorum diyor, zor geçiniyor. Ben (65 yaş aylığı) 2 bin 300 lirayla nasıl geçineyim? Yetkililere buradan sesleniyorum bizi de biraz düşünsünler. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz ailemiz var.”

“EŞİM İNCİR İSTEDİ, ALAMADIM”

"Ben 65'lik aylığı alıyorum 2 bin 300 lira. Benim eşim evde felç. İncir istedi benden 75 lira dediler bir kilogram inciri alamadım. Durum bu, yetkililere sesleniyorum ona göre hareket etsinler.”