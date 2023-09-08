Gözler 'Meclis'e çevrildi: Emekliye 3. ikramiye verilecek mi? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Yayınlanma: 08.09.2023 - 14:56

Güncelleme: 08.09.2023 - 14:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Beştepe'de Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

Böylece Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oldu.

Programa göre, 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak revize edildi. OVP'ye göre 2024 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 33,0, 2025 yıl sonunda yüzde 15,2, 2026 yıl sonunda ise yüzde 8,5 olması bekleniyor.

3. İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emekli maaşı düzenlemesinin de ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber masaya gelmesi bekleniyor.

İddialara göre, Cumhuriyetin 100. yıla özel bir defaya mahsus olarak emekli ikramiyesi de masanın gündem maddesi olacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, emekliye ara zam konuşulurken, bir de 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödenmesi de masaya geldi.

Emekli maaşları ve ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı belirtildi.

Bilindiği üzere her yıl emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi alıyor.

Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kereye mahsus olmak üzere ödenecek 3. bayram ikramiyesi konusunda 5.000 TL rakamı öne çıkarken, son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği aktarıldı.

15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkate alındığında bu rakamın bütçeye maliyeti 77 milyar TL'yi aştığı söylendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı ocak ve nisanda yapılan artışla beraber 3.500 TL'den 7.500 TL'ye seviyesine çekildi.

Erdoğan'ın talimatını verdiği bir diğer emekli zammı düzenlemesi de taban maaşlara olacak.

Burada üzerinde durulan bir diğer rakam ise 10 bin TL olarak dikkat çekti.

Eğer ekim ayında bir düzenleme söz konusu olursa en düşük emekli maaşı 6 ay sonra yeniden belirlenmiş olacak.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarına değinerek, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı.

Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" dedi.

MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te maaş zamlarına ilişkin, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" ifadelerini kullandı.