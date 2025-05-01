Yatırım araçlarının nisan karnesi: Kim kazandırdı kim kaybettirdi?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:39

Güncelleme: 01.05.2025 - 10:39

Nisan ayının sona ermesiyle birlikte yatırım araçlarının nominal getirileri de netleşti. Küresel piyasalarda ticaret savaşları, durgunluk riski ve enflasyon kaygıları sert fiyat hareketlerine neden olurken, yurtiçinde Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası piyasalarda yeni denge arayışları başladı.

NİSAN AYINDA HANGİ YATIRIM ARACI NE KAZANDIRDI?

Nisandaki performanslara bakıldığında:

Ons altın, yüzde 5,26 artışla 3.288 dolara çıktı.

Gram altın, yüzde 6,35 yükselişle 4.055 TL seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi yüzde 6,01 düşerek 9.078 puandan kapanış yaptı.

Dolar, yüzde 1,45 primle 38,49 TL’ye; Euro ise yüzde 6,50 artışla 43,75 TL’ye yöneldi.

Yatırım araçları arasında Euro en yüksek getiriyi sağladı. Gram altın ikinci sırada yer alırken, en düşük getiriyi dolar sağladı. Borsa ise yatırımcısını zarara uğrattı.

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yatırım araçlarının reel getirileri de netleşmiş olacak.

FONLARDAKİ PERFORMANS NASIL ŞEKİLLENDİ?

TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarının ana kategorilerine göre son bir aylık ortalama getirileri ise şu şekilde sıralandı: