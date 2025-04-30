Çin ABD'deki yatırımlarını satıyor: Toplam tutar piyasaları sallayacak!

Çin Devlet Fonu, ABD'deki özel sermaye yatırımlarının önemli bir kısmını satmayı planlıyor. Satış süreci için bir yatırım bankası ile anlaşma yapıldı ve işlemin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Çin ABD'deki yatırımlarını satıyor: Toplam tutar piyasaları sallayacak!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:35

Çin Devlet Fonu (CIC), ABD’deki özel sermaye yatırımlarının 1 milyar dolar değerindeki kısmını satmayı planlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren iki kaynağa göre, Çinli devlet yatırımcısı China Investment Corporation (CIC), özel sermaye (PE) yatırım portföyünün yaklaşık 1 milyar dolarlık bölümünü ikincil piyasada satmayı planlıyor.

Bu varlıklar, Blackstone Inc. dahil olmak üzere sekiz ABD’li fon yöneticisi tarafından yönetilen çeşitli fonlarda yer alıyor.

CIC, satış süreci için danışmanlık hizmeti almak üzere ABD merkezli yatırım bankası Evercore ile anlaştı ve satış işlemlerini haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.


Etiketler: #Çin #ABD #yatırım #sermaye

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