Yatırımcı Fed faizinden rahatsız

07 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Yatırım firması Starwood Capital Group’un Ceo’su Barry Sternlicht, geçtiğimiz günlerde CNBC’de yayınlanan Squawk Box programına katıldı.

İş insanı Sternlicht, Fed’in faiz artırma politikası değişmez ise ekonominin çökmesine yol açacağını söyledi. Sternlicht, Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonu yönetmek için yeterli davrandığını belirterek ilerlemenin en iyi yolunun 'sadece beklemek' olduğunu ifade etti.

Sternlicht, faiz artışlarının hisse senetleri ve tahvillere anında etki ettiğini ancak ekonomi üzerindeki beklenen etkisinin ertelendiğini savundu. Ayrıca düşen konut değerlerinin de ekonomik gerilemenin işareti olduğunu söyledi.

Sternlicht, Fed’in enflasyona neyin sebep olduğunu yanlış anladığını, artan enerji fiyatları ile emtia fiyatlarının asıl etki olmadığını belirtti. Enflasyonun sebebinin hükümetlerin pandemiden sonra ekonomiyi düzeltmek adına verdiği yüksek teşvik paketleri olduğunu kaydetti.

Ağustos ayında enflasyon oranı bir yıl önceki döneme göre yüzde 2’lik beklentilerin çok üzerine çıkarak yüzde 8,3 olarak açıklanmıştı.

Barry Sternlicht’in yanı sıra birçok yatırımcı gelecekte ekonomik olarak daha kötü günlerin geleceğine inanıyor.

Yatırımcı Carl Icahn, geçtiğimiz mart ayındaki yüksek enflasyonu kastederek ufukta da ekonomik olarak bir durgunluk beklenildiğini söyledi.

Yatırımcı Carl Icahn, geçtiğimiz mart ayındaki yüksek enflasyonu kastederek ufukta da ekonomik olarak bir durgunluk beklenildiğini söyledi.

RESESYON 2008 MALİ KRİZİNDEN DAHA KÖTÜ HASARA YOL AÇAR

DoubleLine Capital’in kurucusu Jeffrey Gundlach ise zayıflaşan ekonomi karşısında Fed’in faiz artırımlarını düşürmesi gerektiği görüşünde.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ta yüksek faiz oranlarının küresel olarak ekonomik toparlanmayı etkilediğini belirterek dünya ekonomisi için durgunluğa yol açabileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, olası bir resesyonun 2008 mali krizinden bile daha kötü hasara yol açabileceğini dile getirdi.

Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu Finans Profesörü Jeremy Siegel, Fed’in enflasyon yükselmeye başlamadan önce para politikasını sıkılaştırmayarak fırsatı kaçırdığını belirtti.